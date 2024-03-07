ВСП внесет Президенту представление о назначении пятерых судей в местные суды

Высший совет правосудия рекомендует пять кандидатов на судейские должности местных судов.

7 марта 2024 года Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении пятерых судей на должности в местные суды:

Примак-Березовской Ольги Степановны - на должность судьи Оболонского районного суда города Киева;

Михайловой Илоны Николаевны - на должность судьи Октябрьского районного суда города Полтавы;

Барской Татьяны Николаевны - на должность судьи Монастырищенского районного суда Черкасской области;

Мосийчук Лилии Марьяновны - на должность судьи Житомирского окружного административного суда;

Савонюка Мирослава Ярославовича - на должность судьи Кировоградского окружного административного суда.

Во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, которые свидетельствовали бы о несоответствии кандидатов критерию добропорядочности или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлено обстоятельств, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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