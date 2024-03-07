ВРП внесе Президентові подання про призначення п’ятьох суддів до місцевих судів

Вища рада правосуддя рекомендує п’ять кандидатів на суддівські посади місцевих судів.

7 березня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення п’ятьох суддів на посади до місцевих судів:

Примак-Березовської Ольги Степанівни – на посаду судді Оболонського районного суду міста Києва;

Михайлової Ілони Миколаївни – на посаду судді Октябрського районного суду міста Полтави;

Барської Тетяни Миколаївни – на посаду судді Монастирищенського районного суду Черкаської області;

Мосійчук Лілії Мар’янівни – на посаду судді Житомирського окружного адміністративного суду;

Савонюка Мирослава Ярославовича – на посаду судді Кіровоградського окружного адміністративного суду.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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