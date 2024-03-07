Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд розтлумачив, коли вважається, що слідчий вчасно звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування

Верховний Суд скасував рішення судів, які закрили провадження у зв'язку із тим, що після повідомлення про підозру закінчився строк досудового розслідування.

Google змінює алгоритми виведення сайтів у пошуку – сайти з низькоякісним контентом будуть показувати менше

Google зазначає, що це зменшить низькоякісний, неоригінальний вміст у результатах пошуку на 40%.

Кандидатів на посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів залишилося всього вісім

У З’їзду суддів можуть бути проблеми з обранням суддів Конституційного Суду по своїй квоті.

Ярослав Юрчишин: Наразі ключова історія — не лише домовитися з Павлом Дуровим про те, щоб ми мали механізми впливу, а й з'ясувати питання сплати податків телеграм-каналами

Ми плануємо запит до Податкової служби окремо і по Telegram, і по пабліках, де ми бачимо багато реклами – голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Заборона ухилянтам керувати авто: у Комітеті з нацбезпеки не вирішили, суди якої юрисдикції мають санкціонувати обмеження

Адміністративні суди створювалися саме для захисту прав громадян від неправомірних дій або рішень органів публічної влади, тому у Комітеті виникає питання, чи можуть вони санкціонувати обмеження для громадян.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Кандидатів на посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів залишилося всього вісім

12:25, 7 березня 2024
У З’їзду суддів можуть бути проблеми з обранням суддів Конституційного Суду по своїй квоті.
Кандидатів на посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів залишилося всього вісім
Джерело фото: Дорадча група експертів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів України залишилося всього вісім.

Як повідомила Дорадча група експертів, яка проводить відповідний конкурс, 7 березня вирішила припинити участь у конкурсі суддя Господарського суду міста Києва Оксана Блажівська (у 2019-2023 роках – член Вищої ради правосуддя).

Нагадаємо, що 6 березня також припинив участь у конкурсі на посади суддів КСУ голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко. Ще раніше припинила участь у конкурсі ціла низка кандидатів, зокрема троє суддів Верховного Суду.

Таким чином, пройшли співбесіди з членами Дорадчої групи експертів і поки що залишаються в конкурсних процедурах 8 кандидатів:

Бичков Ігор Геннадійович – суддя Ковпаківського районного суду міста Суми

Волкова Олена Іванівна – суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області

Галамай Олеся Зеновіївна – суддя Господарського суду Львівської області

Денисенко Наталія Миколаївна – заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу - завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ

Олійник Алла Сергіївна – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Ратуш Володимир Борисович – адвокат

Ткаченко Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області

Яновська Олександра Григорівна – суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду

Втім, Дорадча група експертів ще не визначила, хто з зазначених кандидатів на посади суддів КСУ за підсумками співбесід відповідає критерію високих моральних якостей і буде допущений до наступного етапу – оцінюванню рівня компетентності у сфері права.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Шеметенко
    Людмила Шеметенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Власенко
    Сергій Власенко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бородавкіна
    Світлана Бородавкіна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду