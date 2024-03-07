Кандидатів на посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів залишилося всього вісім

Кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів України залишилося всього вісім.
Як повідомила Дорадча група експертів, яка проводить відповідний конкурс, 7 березня вирішила припинити участь у конкурсі суддя Господарського суду міста Києва Оксана Блажівська (у 2019-2023 роках – член Вищої ради правосуддя).
Нагадаємо, що 6 березня також припинив участь у конкурсі на посади суддів КСУ голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко. Ще раніше припинила участь у конкурсі ціла низка кандидатів, зокрема троє суддів Верховного Суду.
Таким чином, пройшли співбесіди з членами Дорадчої групи експертів і поки що залишаються в конкурсних процедурах 8 кандидатів:
Бичков Ігор Геннадійович – суддя Ковпаківського районного суду міста Суми
Волкова Олена Іванівна – суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області
Галамай Олеся Зеновіївна – суддя Господарського суду Львівської області
Денисенко Наталія Миколаївна – заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу - завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ
Олійник Алла Сергіївна – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
Ратуш Володимир Борисович – адвокат
Ткаченко Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області
Яновська Олександра Григорівна – суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду
Втім, Дорадча група експертів ще не визначила, хто з зазначених кандидатів на посади суддів КСУ за підсумками співбесід відповідає критерію високих моральних якостей і буде допущений до наступного етапу – оцінюванню рівня компетентності у сфері права.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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