Кандидатів на посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів залишилося всього вісім

У З’їзду суддів можуть бути проблеми з обранням суддів Конституційного Суду по своїй квоті.

Джерело фото: Дорадча група експертів

Кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів України залишилося всього вісім.

Як повідомила Дорадча група експертів, яка проводить відповідний конкурс, 7 березня вирішила припинити участь у конкурсі суддя Господарського суду міста Києва Оксана Блажівська (у 2019-2023 роках – член Вищої ради правосуддя).

Нагадаємо, що 6 березня також припинив участь у конкурсі на посади суддів КСУ голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко. Ще раніше припинила участь у конкурсі ціла низка кандидатів, зокрема троє суддів Верховного Суду.

Таким чином, пройшли співбесіди з членами Дорадчої групи експертів і поки що залишаються в конкурсних процедурах 8 кандидатів:

Бичков Ігор Геннадійович – суддя Ковпаківського районного суду міста Суми

Волкова Олена Іванівна – суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області

Галамай Олеся Зеновіївна – суддя Господарського суду Львівської області

Денисенко Наталія Миколаївна – заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу - завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ

Олійник Алла Сергіївна – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Ратуш Володимир Борисович – адвокат

Ткаченко Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області

Яновська Олександра Григорівна – суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду

Втім, Дорадча група експертів ще не визначила, хто з зазначених кандидатів на посади суддів КСУ за підсумками співбесід відповідає критерію високих моральних якостей і буде допущений до наступного етапу – оцінюванню рівня компетентності у сфері права.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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