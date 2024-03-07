Американська компанія-реєстратор відключила в Україні Ukr.net

Команда Ukr.net звернулася до посла України в США щодо відключення домену реєстратором доменних імен.

У роботі українського інтернет-сервісу Ukr.net Стався тимчасовий збій через відключення домену реєстратором доменних імен, повідомляється в прес-релізі компанії.

«Сьогодні вночі, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET», – йдеться у повідомленні.

Команда Ukr.net намагалася вирішити проблему через службу підтримки реєстратора, але до успіху це не привело. Вони сподіваються отримати більше інформації про причини та обставини блокування протягом робочого дня офісу американської компанії-реєстратора.

Також звернулися до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової з проханням про допомогу.

Компанія впевнена, що ці тимчасові труднощі скоро будуть вирішені, і пошта @UKR.NET та новинна стрічка на порталі UKR.NET знову запрацюють.

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