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  1. В Украине

Нужно ли уничтоженное имущество отражать в декларациях – в НАПК ответили

11:19, 5 марта 2024
В НАПК разъяснили особенности декларирования уничтоженного имущества.
Нужно ли уничтоженное имущество отражать в декларациях – в НАПК ответили
Коллаж: SUD.UA
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Из-за военной агрессии многие украинцы потеряли свои квартиры, дома, автомобили и другое имущество. Вместе с тем, у декларантов возникает логичный вопрос – нужно ли уничтоженное имущество отражать в своих декларациях.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объяснили особенности декларирования в таком случае.

Так, в НАПК отмечают, что если дом разрушен, то данные о таком объекте подлежат отражению в разделе 3 «Объекты недвижимости» декларации до момента исключения сведений о нем из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Аналогичный подход применяется и к транспортным средствам, сведения о которых необходимо отражать в разделе 6 «Ценное движимое имущество – транспортные средства» декларации до снятия этого уничтоженного транспортного средства из учета.

Если транспортное средство было уничтожено или осталось на временно оккупированной территории или повреждено и не пригодно к дальнейшему использованию, владелец авто может обратиться в ближайший сервисный центр МВД и заказать услугу выбраковки транспортного средства, после чего транспортное средство будет снято учета (постановление Кабинета Министров Украины от 07.09.1998, № 1388).

Условиями прекращения права собственности на уничтоженное движимое имущество является наличие установленного факта уничтожения имущества.

Документами, подтверждающими уничтожение имущества, могут быть материалы технической инвентаризации, удостоверяющие факт уничтожения имущества, справки органов внутренних дел Украины, акт о пожаре, официальные заключения других учреждений или организаций, которые в соответствии с законодательством уполномочены удостоверять факт уничтожения имущества и т.п.

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