На Ивано-Франковщине произошло землетрясение – что известно

Источник землетрясения находится в районе города Надвирна.

Источник фото: Pixabay

В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7 по шкале Рихтера. Землетрясение произошло 4 марта около 15:05.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Согласно сообщению, источник землетрясения находится в районе города Надвирна на глубине 7 км.

По классификации землетрясение относится к «неощутимым». Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами. Последнее землетрясение из этого района было 6 февраля 2024 года с магнитудой 2,4.

Как мы рассказывали, на Филиппинах за полчаса произошло сразу три землетрясения.

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