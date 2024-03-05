На Івано-Франківщині стався землетрус – що відомо

Джерело землетрусу знаходиться в районі міста Надвірна.

Джерело фото: Pixabay

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У Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера. Землетрус стався 4 березня близько 15:05.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Згідно з повідомленням, джерело землетрусу знаходиться в районі міста Надвірна на глибині 7 км.

За класифікацією землетрус відноситься до «невідчутних». Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами. Останній землетрус з цього району був 6 лютого 2024 року з магнітудою 2,4.

Як ми розповідали, на Філіппінах за півгодини сталися одразу три землетруси.

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