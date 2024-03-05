5 березня: яке сьогодні свято та головні події

Що сьогодні відзначають у світі та Україні.

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У вівторок, 5 березня, в Україні і світі святкують Всесвітній день енергоефективності. Мета його проведення – проінформувати населення про важливість заощадження енергії.

Також 5 березня відзначають:

Європейський день геодезії і геоінформації

День народження степлера. Саме цього дня у 1868 році англійський винахідник Джордж Макгілл запатентував відомий офісний пристрій.

День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості. Цей день присвячений підвищенню обізнаності, освіті та розумінню дисоціативного розладу особистості , спрямований на розвіювання міфів і надання підтримки тим, хто страждає від нього.

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