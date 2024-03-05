Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Білий дім планував посадити Олену Зеленську біля Навальної під час виступу Джо Байдена для створення потужного фону, але вона відхилила запрошення, - WP

Образ обох жінок, кожна з яких є символом опору путіну, став би потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу, зазначає The Washington Post.

Кабмін затвердив нову редакцію порядку призначення органів сертифікації авто

Уряд затвердив у новій редакції Порядок призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів.

Тривалість відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві не впливає на наявність складу дезертирства, основною ознакою є мета – Верховний Суд

Фактичний термін відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві може не перевищувати навіть і однієї доби, але це має значення лише для призначення покарання, зазначив Верховний Суд.

Європейський суд з прав людини вказав, що вимога до Telegram розшифрувати чати користувачів порушує Конвенцію

ЄСПЛ вказав, що вимога до Telegram розшифрувати чати порушує саму суть права на повагу до приватного життя і, отже, порушує статтю 8 Конвенції.

За тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію

Механізм фінансування від ЄС передбачає, що Ревізійна рада прийматиме рекомендації для України щодо всіх випадків, коли, на її думку, українські органи не вжили заходів для запобігання корупції та конфлікту інтересів, а Україна повинна буде виконати такі рекомендації без затримки.

  1. Фото
  2. / В Україні

На Київщині у 33-річного чоловіка виявили арсенал зброї вдома: фото

21:30, 5 березня 2024
Чоловіка затримали одразу після проведеного обшуку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
На Київщині у 33-річного чоловіка виявили арсенал зброї вдома: фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В одному з населених пунктів Фастівщини у домоволодінні 33-річного чоловіка слідчі вилучили боєприпаси, вибухові речовини та пристрої, а також зброю. Про це повідомили у поліції області. Там зауважили, що обшук за місцем проживання чоловіка провели після отриманої інформації від оперативних підрозділів.

Серед вилученого правоохоронці задокументували: автомат ППШ, один пістолет ТТ, шість магазинів, дві гранати Ф-1 та запали до них, а також гвинтівку «Маузер», тротилову шашку, набої різноманітного калібру в кількості 287 шт., чотири імітаційні заряди і сім детонаторів.

Чоловіка затримали одразу після проведеного обшуку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили йому про підозру за незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Наразі правоохоронці очікують на результати судової експертизи вилученого арсеналу.

Також ми писали, що у Дніпрі викрили чоловіків, які займалися продажем зброї, серед асортименту – автомати, гранати та набої.

Окрім того, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відповідаючи на питання щодо законодавства про зброю, яке досі не ухвалене, а в українців при цьому багато зброї на руках через війну, наголосив, що незабаром воно буде доопрацьоване й ухвалене. Ігор Клименко зауважив, що йдеться про два законопроєкти. Перший – закон про національний спротив, який визначить подальшу долю здобутої в якийсь спосіб, виданої чи трофейної зброї. Другий – закон про цивільну зброю, який також допрацьовується.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду