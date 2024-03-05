На Київщині у 33-річного чоловіка виявили арсенал зброї вдома: фото

Чоловіка затримали одразу після проведеного обшуку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

В одному з населених пунктів Фастівщини у домоволодінні 33-річного чоловіка слідчі вилучили боєприпаси, вибухові речовини та пристрої, а також зброю. Про це повідомили у поліції області. Там зауважили, що обшук за місцем проживання чоловіка провели після отриманої інформації від оперативних підрозділів.

Серед вилученого правоохоронці задокументували: автомат ППШ, один пістолет ТТ, шість магазинів, дві гранати Ф-1 та запали до них, а також гвинтівку «Маузер», тротилову шашку, набої різноманітного калібру в кількості 287 шт., чотири імітаційні заряди і сім детонаторів.

Чоловіка затримали одразу після проведеного обшуку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили йому про підозру за незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Наразі правоохоронці очікують на результати судової експертизи вилученого арсеналу.

Також ми писали, що у Дніпрі викрили чоловіків, які займалися продажем зброї, серед асортименту – автомати, гранати та набої.

Окрім того, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відповідаючи на питання щодо законодавства про зброю, яке досі не ухвалене, а в українців при цьому багато зброї на руках через війну, наголосив, що незабаром воно буде доопрацьоване й ухвалене. Ігор Клименко зауважив, що йдеться про два законопроєкти. Перший – закон про національний спротив, який визначить подальшу долю здобутої в якийсь спосіб, виданої чи трофейної зброї. Другий – закон про цивільну зброю, який також допрацьовується.

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