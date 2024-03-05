Україна розпочала переговори з Іспанією щодо укладення безпекової угоди

Україна та Іспанія почали домовлятися про безпекову угоду.

Джерело фото: Укрінформ

Україна та Іспанією розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Як повідомили у представництві Президента, за дорученням Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака й на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України заступник керівника ОПУ Ігор Жовква розпочав переговори з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Сторони обговорили структуру майбутньої угоди та узгодили графік подальших перемовин.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна очікує на рішення Сполучених Штатів щодо продовження допомоги, після чого може бути підписана безпекова угода між країнами.

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