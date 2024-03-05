Украина начала переговоры с Испанией относительно заключения соглашения о безопасности

Украина и Испания начали договариваться о соглашении о безопасности.

Источник фото: Укринформ

Украина и Испания начали переговоры о заключении двустороннего соглашения о безопасности. Как сообщили в представительстве Президента, по поручению Владимира Зеленского и руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака и во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква начал переговоры с Испанией по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Стороны обсудили структуру будущего соглашения и согласовали график дальнейших переговоров.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообищил, что Украина ожидает решения Соединенных Штатов о продлении помощи, после чего может быть подписано соглашение по безопасности между странами.

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