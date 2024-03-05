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В Высшем совете правосудия пока не знают, где разместить дисциплинарных инспекторов

Выделенное дисциплинарным инспекторам здание находится в аварийном состоянии.

Искреннее раскаяние лица возможно на любой стадии уголовного процесса – Верховный Суд

О искренности раскаяния лица свидетельствует его поведение после совершения преступления, отметил Верховный Суд.

Прокурор утверждал, что не был ознакомлен с содержанием приговора, потому что не принимал участия в рассмотрении дела – что решила Объединенная палата КУС относительно сроков обжалования

В кассационной жалобе прокурор указывал, что он принимал участия в рассмотрении, проведенном порядке, предусмотренном ст. 382 УПК, поэтому не был осведомлен о вынесении приговора и его содержании, а копия приговора поступила в прокуратуру значительно позже.

Суд путем осуществления правосудия только применяет нормы закона, однако не может перенимать на себя функции законодательного органа, – позиция ОП КУС ВС

Объединенная палата КУС ВС высказалась о толковании признака «в условиях военного положения» при квалификации кражи, за которую законодатель во время войны предусмотрел безальтернативную санкцию лишения свободы от 5 лет.

Судьи Верховного Суда США по делу Трампа разделились во мнениях относительно полномочий штатов, полный текст решения

5 судей ВС США против 4-х постановили, что штаты также не имеют полномочий применять запрет 14-й поправки, которая говорит, что участвовавшие в «восстании» после присяги лишаются права вновь занимать должности, к любым кандидатам на федеральном уровне.

  1. Общество

5 марта: какой сегодня праздник и главные события

09:28, 5 марта 2024
Что сегодня отмечают в мире и Украине.
5 марта: какой сегодня праздник и главные события
Изображение: freepik.com
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Во вторник, 5 марта, в Украине и мире отмечают Всемирный день энергоэффективности. Цель его проведения – проинформировать население о важности экономии энергии.

Также 5 марта отмечают:

  • Европейский день геодезии и геоинформации
  • День рождения степлера. Именно в этот день в 1868 году английский изобретатель Джордж Макгилл запатентовал известное офисное устройство.
  • День распространения информации о диссоциативном расстройстве личности. Этот день посвящен повышению осведомленности, образованию и пониманию диссоциативного расстройства личности, направлен на развеивание мифов и оказания поддержки тем, кто страдает от него.

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