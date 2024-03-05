5 марта: какой сегодня праздник и главные события

Что сегодня отмечают в мире и Украине.

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Во вторник, 5 марта, в Украине и мире отмечают Всемирный день энергоэффективности. Цель его проведения – проинформировать население о важности экономии энергии.

Также 5 марта отмечают:

Европейский день геодезии и геоинформации

День рождения степлера. Именно в этот день в 1868 году английский изобретатель Джордж Макгилл запатентовал известное офисное устройство.

День распространения информации о диссоциативном расстройстве личности. Этот день посвящен повышению осведомленности, образованию и пониманию диссоциативного расстройства личности, направлен на развеивание мифов и оказания поддержки тем, кто страдает от него.

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