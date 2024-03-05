Чи потрібно знищене майно відображати у деклараціях – у НАЗК відповіли

У НАЗК роз'яснили особливості декларування знищеного майна.

Колаж: SUD.UA

Через військову агресію багато українців втратили свої квартири, будинки, автомобілі та інше майно. Разом з тим у декларантів виникає логічне запитання – чи потрібно знищене майно відображати у своїх деклараціях.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції пояснили особливості декларування у такому випадку.

Так, у НАЗК зазначають, що якщо будинок зруйновано, то дані про такий об’єкт підлягають відображенню в розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації до моменту виключення відомостей про нього із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Аналогічний підхід застосовується й до транспортних засобів, відомості про які необхідно відображати у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації до зняття цього знищеного транспортного засобу з обліку.

Якщо транспортний засіб був знищений чи залишився на тимчасово окупованій території або пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу, після чого транспортний засіб буде знято обліку (постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388).

Умовами для припинення права власності на знищене рухоме майно є наявність встановленого факту знищення майна.

Документами, які підтверджують знищення майна, можуть бути матеріали технічної інвентаризації, що засвідчують факт знищення майна, довідки органів внутрішніх справ України, акт про пожежу, офіційні висновки інших установ або організацій, які відповідно до законодавства уповноважені засвідчувати факт знищення майна тощо.

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