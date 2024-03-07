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  1. В Україні

Як декларувати майно, отримане у спадщину: у НАЗК роз'яснили

13:08, 7 березня 2024
Кампанія декларування за 2023 звітний період триває до 31 березня включно і одним з видів доходу, який потрібно декларувати, є спадщина.
Як декларувати майно, отримане у спадщину: у НАЗК роз'яснили
Колаж: SUD.UA
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У Національному агентстві з питань запобігання корупції оприлюднили роз’яснення для публічних службовців щодо особливостей декларування майна, отриманого у спадщину.  

Як нагадали у НАЗК, кампанія декларування за 2023 звітний період триває до 31 березня включно і одним з видів доходу, який потрібно декларувати, є спадщина. Вона підлягає відображенню в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації за той звітний період, в якому було отримано правовстановлюючий документ – свідоцтво, договір чи судове рішення.

Якщо до складу спадщини входять різні об’єкти, у цьому розділі слід зазначити загальну вартість успадкованого майна, а джерелом доходу – померлу особу.

Якщо спадщина складається з різних об’єктів декларування (нерухомість, транспортні засоби, цінне рухоме майно, грошові кошти тощо), то відомості про такі об’єкти необхідно додатково відображати у відповідних розділах декларації за загальними правилами.

Об’єкти, які потребують перереєстрації права власності спадкоємцем (наприклад об’єкти нерухомості), для цілей декларування вважаються набутими у власність після відповідної державної реєстрації права власності на них за спадкоємцем, а отже, відображаються в декларації з цього моменту.

Кошти, розміщені на банківських рахунках, грошові вклади з нарахованими відсотками або компенсаціями, відомості про які зазначені у свідоцтві про право на спадщину, відображаються в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації з моменту отримання такого свідоцтва.

Якщо спадщина оподатковується за нульовою ставкою, оцінка успадкованого майна не проводилася, або відомості про неї відсутні, то при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна слід обрати позначку «Не застосовується».

У всіх інших випадках визначення оціночної вартості успадкованого майна обов’язкова, тому при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна доцільно зазначати його оціночну вартість.

Наприклад, декларант у звітному періоді отримав свідоцтво про право на спадщину на квартиру вартістю 1,5 млн грн, право власності на яку у звітному періоді зареєстрував за собою.  У такому випадку, крім відомостей у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» та у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки», додатково в розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації необхідно зазначити інформацію про правочин, на підставі якого набуто право власності на об’єкт нерухомості, роз’яснюють у НАЗК.

Також у НАЗК відповіли, чи потрібно знищене майно відображати у деклараціях.

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