Аптеки не зможуть робити щеплення без ліцензії на медичну практику – МОЗ

На днях Уряд ухвалив постанову, яка відкриває доступ для вакцинації в аптеках.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», на днях Уряд ухвалив постанову, яка відкриває доступ для вакцинації в аптеках. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що це усталена практика в країнах ЄС та США, яка зробить вакцинацію зручнішою, а отже ще ближчою та доступнішою.

Однак перед тим, як послуга запрацює в Україні аптекам потрібно отримати ліцензію на медичну практику. Для цього пункт має забезпечити:

наявність спеціальної аптечки та іншого обладнання

проходження фармацевтами навчання щодо безпеки вакцин, правил організації й техніки проведення щеплень, надання домедичної допомоги за невідкладних станів.

Рішення Уряду набирає чинності через три місяці після його опублікування.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що за цей час буде змінена нормативна база, щоб забезпечити реалізацію проєкту, будуть проведені консультації та верифікований перелік суб’єктів господарювання, які виявлять бажання отримати ліцензію та проводити вакцинацію фармацевтичними працівниками.

«Вакцинувати проти сезонного грипу вони зможуть уже наступного епідсезону 2024/25 років», - зауважують у МОЗ.

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