Жарко як у червні: у Києві зафіксували одразу два температурні рекорди

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для 9 квітня.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що у вівторок, 9 квітня, у столиці були зафіксовані два температурні рекорди. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Зазначається, що максимальна температура повітря досягла 25,3°С, що на 1,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 1972 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 19,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 1972 року на 1,9°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 7 червня.

Раніше у шести областях України зафіксували температурні рекорди.

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