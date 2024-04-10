На Хмельниччині жінка, син якої служить в ЗСУ, палицею побила авто ТЦК: що вирішив суд

Жінка, яка вибила вікна автомобіля у ТЦК, отримала штраф у 85 гривень.

Джерело фото: ye.ua

Суд в Ізяславському районі Хмельницької області прийняв рішення щодо жінки, яка побила вікна автомобіля у ТЦК та СП (військкомату). За цей інцидент їй було нараховано штраф у розмірі 85 гривень. Про це повідомляється у постанові суду у справі № 675/506/24.

У вироку зазначається, що жінка, яка працювала машиністкою у місцевому дитячому садку, 29 березня висловлювалась нецензурно та палицею пошкодила вікна у автомобілі Mercedes-Benz, «чим порушила громадський порядок і спокій громадян».

Під час судового засідання фігурантка визнала свою повну вину. Вона також наголосила на своєму емоційному стані, пов'язаному з хвилюваннями за сина, який служить у Збройних Силах України. Жінка пообіцяла уникати подібних вчинків у майбутньому.

Потерпілий співробітник ТЦК не з'явився на судове засідання, але письмово просив суд застосувати максимальне стягнення з обвинуваченої.

Після розгляду справи суд призначив жінці штраф у розмірі 85 гривень, а також судовий збір у розмірі 605 гривень.

Варто зауважити, що за дрібне хуліганство передбачається штраф від 51 до 170 гривень, громадські роботи на строк до 60 годин, виправні роботи на строк до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

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