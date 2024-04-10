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Корпорація Microsoft випадково виклала у відкритий доступ паролі і дані співробітників

20:21, 10 квітня 2024
Сервер, який містив важливі облікові дані безпеки, був недостатньо захищений і доступний для будь-якого користувача інтернету
Корпорація Microsoft випадково виклала у відкритий доступ паролі і дані співробітників
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Корпорація Microsoft випадково виклала у відкритий доступ внутрішні паролі, ключі та облікові дані співробітників. Про це повідомляє TechCrunch.

Зазначається, що дослідники з SOCRadar виявили, що сервер, пов'язаний з пошуковою системою Bing, був недостатньо захищений і доступний для будь-якого користувача інтернету. Цей сервер містив важливі облікові дані безпеки, які використовували працівники Microsoft для доступу до внутрішніх систем.

Хакери могли б скористатися цими даними для пошуку і доступу до інших внутрішніх областей, порушити безпеку і скомпрометувати використовувані сервіси. Microsoft було повідомлено про вразливість, і компанія швидко це виправила.

Критики звинувачують Microsoft в тому, що вона приділяє недостатньо уваги корпоративній безпеці й управлінню ризиками.

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