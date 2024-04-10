Корпорация Microsoft случайно выложила в открытый доступ пароли и данные сотрудников

Сервер, содержащий важные учетные данные безопасности, был недостаточно защищен и доступен для любого пользователя интернета

Корпорация Microsoft случайно выложила в открытый доступ внутренние пароли, ключи и учетные данные сотрудников. Об этом сообщает TechCrunch.

Отмечается, что исследователи из SOCRadar обнаружили, что сервер, связанный с поисковиком Bing, был недостаточно защищен и доступен для любого пользователя интернета. Этот сервер содержал важные учетные данные безопасности, которые использовали сотрудники Microsoft для доступа к внутренним системам.

Хакеры могли бы воспользоваться этими данными для поиска и доступа к другим внутренним областям, нарушить безопасность и скомпрометировать используемые сервисы. Microsoft была доложена об уязвимости, и компания быстро это исправила.

Критики обвиняют Microsoft в том, что она уделяет недостаточно внимания корпоративной безопасности и управлению рисками.

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