Практика судов
  1. В Украине

В Минюсте напомнили особенности наследования по завещанию супругов

11:20, 11 апреля 2024
Общее завещание может касаться только имущества, принадлежащего супругам на праве совместной собственности, даже если оно зарегистрировано на одного из них.
В Минюсте напомнили особенности наследования по завещанию супругов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве юстиции напомнили особенности наследования по завещанию супругов.

Зазначається, що відповідно до статті 1243 Цивільного кодексу України подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. 

Варто звернути увагу, що скласти такий заповіт може лише подружжя, тобто чоловік та жінка, шлюб яких зареєстровано у органі державної реєстрації актів цивільного стану. При цьому проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя та, відповідно, унеможливлює складення спільного заповіту.

Окрім того, спільний заповіт може стосуватися лише майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, навіть якщо воно зареєстроване на одного з них (наприклад, будинок, придбаний в шлюбі, є спільним майном).

Відповідно до статті 368 Цивільного кодексу України спільна сумісна власність – це власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності. Майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом. Відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку (доходу), окрім майна, що є особистою приватною власністю дружини та чоловіка відповідно до статті 57 Сімейного кодексу України.

У разі складення спільного заповіту частка у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив. І тільки в разі смерті останнього - спадщина переходить до призначеного ними спільно спадкоємця. Наприклад, у разі складення подружжям спільного заповіту, в якому вони заповідали все своє майно, що є їх спільною сумісною власністю, своїм дітям в рівних частках, у випадку смерті одного з подружжя його частка автоматично переходить іншому, і той з подружжя, який пережив іншого, стає єдиним власником майна. Діти зможуть отримати спадок тільки після його смерті.

Особливості успадкування та втрати чинності спільного заповіту подружжя

За життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту. Така відмова підлягає нотаріальному посвідченню.

Після смерті одного з подружжя другий з подружжя вже не матиме права скасувати зроблений подружжям заповіт.

З метою забезпечення виконання спільного заповіту подружжя у разі смерті одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження майна, зазначеного у заповіті подружжя.

Заповіт подружжя може бути визнано недійсним у судовому порядку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет, действительность которого будут проверяться через электронный Реестр

Представитель ТЦК и полицейский смогут проверить действительность военно-учетного документа средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, где будут представлены все данные о гражданине.

Госслужащие, занимающиеся аналитикой законов и киберзащитой в Кабмине и Верховной Раде, получат отсрочку от мобилизации

Принятый закон о мобилизации дает отсрочку государственным служащим, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов и проводят их экспертизу, а также киберспециалистам в Верховной Раде и Кабмине.

ТЦК получит данные от МВД об автомобилях в собственности предпринимателей и граждан для выполнения ими военно-транспортного долга

Для руководителей предприятий введут частичный наряд по передаче транспортных средств и установят обязанность по оповещению работников.

Закон о мобилизации предусматривает пересмотр порядка бронирования работников и бронирование владельцев критически важных бизнесов

Правительство должно в течение месяца пересмотреть порядок бронирования.

РСУ объявила конкурс на две вакантные должности судей Конституционного Суда

Документы на конкурс можно подать с 15 апреля.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду