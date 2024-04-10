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В Хмельницкой области женщина, сын которой служит в ВСУ, палкой побила авто ТЦК: что решил суд

20:41, 10 апреля 2024
Женщина, которая выбила окна автомобиля в ТЦК, получила штраф в 85 гривен.
В Хмельницкой области женщина, сын которой служит в ВСУ, палкой побила авто ТЦК: что решил суд
Источник фото: ye.ua
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Суд в Изяславском районе Хмельницкой области принял решение в отношении женщины, которая побила окна автомобиля в ТЦК и СП (военкомата). За этот инцидент ей был начислен штраф в размере 85 гривен. Об этом сообщается в постановлении суда по делу № 675/506/24.

В приговоре отмечается, что женщина, которая работала машинисткой в местном детском саду, 29 марта высказывалась нецензурно и палкой повредила окна в автомобиле Mercedes-Benz, "чем нарушила общественный порядок и спокойствие граждан".

Во время судебного заседания фигурантка признала свою полную вину. Она также отметила свое эмоциональное состояние, связанное с волнениями за сына, который служит в Вооруженных Силах Украины. Женщина пообещала избегать подобных поступков в будущем.

Потерпевший сотрудник ТЦК не явился на судебное заседание, но письменно просил суд применить максимальное взыскание с обвиняемой.

После рассмотрения дела суд назначил женщине штраф в размере 85 гривен, а также судебный сбор в размере 605 гривен.

Стоит заметить, что за мелкое хулиганство предусматривается штраф от 51 до 170 гривен, общественные работы на срок до 60 часов, исправительные работы на срок до 2 месяцев с отчислением 20% заработка или административный арест на срок до 15 суток.

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