Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадує ознаки безпечності нехарчової продукції.

Зазначається, що головною ознакою безпечності нехарчової продукції є наявність маркування знаком відповідності (знак відповідності технічним регламентам має форму незамкненого з правого боку кола, усередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника).

Маркування повинно бути розбірливим і незмивним, а також супроводжуватись ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності (UA.TR.YYY, де YYY - номер призначеного органу з оцінки відповідності)

Разом з цим на продукції повинно бути нанесено:

найменування виробника;

місцеперебування виробника (в разі необхідності - його уповноваженого виробника);

рік виготовлення.

Також продукція має супроводжуватись декларацією про відповідність та інструкцією, складеною (або перекладеною) українською мовою.

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