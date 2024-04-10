$30 000 за оренду об’єкта: на Дніпропетровщині на хабарі погоріли мер та секретар міськради

За хабар посадовці обіцяли сприяти вирішенню питання про передачу в довгострокову оренду об’єкта незавершеного будівництва.

Правоохоронці повідомили про підозру міському голові та секретарю однієї з міських рад Дніпропетровщини в одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрювані вимагали та одержали від суб’єкта господарювання 30 000 доларів США. За хабар вони обіцяли сприяти вирішенню питання про передачу в довгострокову оренду об’єкта незавершеного будівництва площею 4500 кв м з можливістю подальшого оформлення права власності на цю будівлю.

Правоохоронці вже затримали зловмисників. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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