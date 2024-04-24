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рф имеет конкретный план срыва Глобального саммита мира, — Владимир Зеленский

19:10, 24 апреля 2024
Президент заявил о точной информации от разведки.
рф имеет конкретный план срыва Глобального саммита мира, — Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua
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рф имеет конкретный план по срыву Глобального саммита мира. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями государств-партнеров и международных организаций, работающих в Украине.

«У нас есть точная информация от разведки – конкретные данные, – что рф не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы миру не было еще дольше. И мы вместе должны этому противодействовать – должны работать в единстве ради справедливого мира», – заявил Глава государства.

Президент добавил, что сегодня все заинтересованы в том, чтобы принудить рф к миру и уважению к международному праву, а Глобальный саммит мира в Швейцарии даст шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права.

Как известно, правительство Швейцарии проведет двухдневный Глобальный саммит мира 15 и 16 июня.

Напомним, что президент США Джо Байден может лично приехать на Глобальный саммит мира.

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