6500 евро с человека за организацию незаконной переправки мужчин в Молдову: сообщено о подозрении буковинцу

Пересечь границу мужчинам не удалось, их разоблачили правоохранители вблизи украинско-молдавской границы.

Фото: Черновицкая областная прокуратура

28-летнему жителю Черновицкого района сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 1,5 млн грн.

По данным следствия, подозреваемый присоединился к противоправной схеме получения прибыли от незаконной переправки мужчин за границу. Стоимость таких услуг достигала 6500 евро с человека.

Установлено, что буковинец работал с сообщниками (двум из них уже сообщено о подозрении), которые подыскивали желающих пересечь государственную границу Украины. Он встречался с «клиентами», получал оговоренную сумму за предоставленные услуги, организовывал их поселение в гостинице, где предоставлял им необходимый инструктаж и организовывал трансфер в Черновицкую область. В дальнейшем мужчины встречали другие участники противоправной схемы, которые непосредственно перевозили военнообязанных в один из пунктов пропуска на Буковине.

По такой схеме подозреваемый пытался незаконно переправить в Молдову двух мужчин призывного возраста – жителей Черновицкой и Харьковской областей.

Пересечь границу мужчинам не удалось, их разоблачили правоохранители вблизи украинско-молдавской границы.

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