Процедура изменения адреса для предпринимателей: инструкция от ГНС

Для внесения информации об изменении местонахождения ФЛП надо обращаться в соответствующие органы госрегистрации.

Источник фото: dp.tax.gov.ua

Главное управление Государственной налоговой службы рассказало о процедуре изменения местонахождения или местожительства физических лиц - предпринимателей. В частности, для внесения этой информации необходимо обратиться в орган исполнительной власти, отвечающий за регистрацию таких лиц.

При этом информация об изменениях обновляется в контролирующих органах на основе данных из Единого государственного реестра по процедуре информационного взаимодействия. Одновременно с этим, предприниматель должен подать в контролирующий орган заявление о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков по форме № 5ДР.

Эти шаги необходимы для обеспечения соответствия информации о предпринимателе и его местонахождении действующему законодательству.

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