Процедура зміни адреси для підприємців: інструкція від ДПС

Для внесення інформації про зміну місцезнаходження ФОПам треба звертатись до відповідних органів держреєстрації.

Джерело фото: dp.tax.gov.ua

Головне управління Державної податкової служби розповіло про процедуру зміни місцезнаходження або місцепроживання фізичних осіб - підприємців. Зокрема, для внесення цієї інформації необхідно звернутися до органу виконавчої влади, що відповідає за реєстрацію таких осіб.

При цьому інформація про зміни оновлюється у контролюючих органах на основі даних з Єдиного державного реєстру за процедурою інформаційної взаємодії. Одночасно з цим, підприємець повинен подати до контролюючого органу заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за формою № 5ДР.

Ці кроки необхідні для забезпечення відповідності інформації про підприємця та його місцезнаходження чинному законодавству.

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