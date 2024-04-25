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У Харкові судитимуть чоловіка, який передав рф 100 локацій для нанесення повітряних ударів

07:18, 25 квітня 2024
Харківʼянину, який допомагав ворогу, загрожує довічне увʼязнення.
У Харкові судитимуть чоловіка, який передав рф 100 локацій для нанесення повітряних ударів
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На Харківщині правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного чоловіка, який передав ворогу щонайменше 100 локацій по всій території держави для нанесення повітряних ударів.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, чоловік постійно контактував зі своїм знайомим —  керівником незаконної бригади «Призрак» на прізвисько «Шаман», яка контролюється російською федерацією.

Обвинувачений, достовірно знаючи про злочинні дії свого друга, свідомо допомогав йому. Харківʼянин на власному авто їздив по території не тільки обласного центру, а й всієї України.

У період з листопада 2022 по кінець жовтня 2023 року через месенджер «Telegram» він передав «Шаману» щонайменше 100 локацій базування української армії, техніки, засобів протиповітряної оборони та обʼєктів енергосистеми по всій території держави. Вагома частина обʼєктів, інформацію про які чоловік передав окупанту, були розташовані у столиці, Київській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Вінницькій, Чернігівській областях.

Найбільшу увагу обвинувачений приділив енергообʼєктам у Харкові, які систематично піддавалась повітряним ворожим атакам. Після передачі ним інформації про один з таких обʼєктів окупанти здійснили удар безпілотниками, що призвело до повного його знищення.

Дані харківʼянин надсилав у вигляді голосових, текстових повідомлень, зображень карт місцевості із зазначенням координат та графічними позначками, відеозаписів.

31 жовтня 2023 року правоохоронці затримали чоловіка за місцем його проживання у Харкові. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільні телефони та sim-картки різних мобільних операторів із доказами листування з «Шаманом».

Встановлено, що від нього за підривну діяльність проти України харківʼянин встиг отримати понад 150 тисяч гривень.

Обвинуваченого судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова. Йому загрожує довічне увʼязнення.

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