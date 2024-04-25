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В Харькове будут судить мужчину, передавшего рф 100 локаций для нанесения воздушных ударов

07:18, 25 апреля 2024
Харьковчанину, помогавшему врагу, грозит пожизненное заключение.
В Харькове будут судить мужчину, передавшего рф 100 локаций для нанесения воздушных ударов
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В Харьковской области правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего мужчины, который передал врагу по меньшей мере 100 локаций по всей территории государства для нанесения воздушных ударов.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, мужчина постоянно контактировал со своим знакомым — руководителем незаконной бригады «Призрак» по прозвищу «Шаман», контролируемой российской федерацией.

Обвиняемый, достоверно зная о преступных действиях своего друга, сознательно помогал ему. Харьковчанин на собственном автомобиле ездил по территории не только областного центра, но и всей Украины.

В период с ноября 2022 по конец октября 2023 через мессенджер «Telegram» он передал «Шаману» по меньшей мере 100 локаций базирования украинской армии, техники, средств противовоздушной обороны и объектов энергосистемы по всей территории государства. Большая часть объектов, информацию о которых мужчина передал оккупанту, были расположены в столице, Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Винницкой, Черниговской областях.

Наибольшее внимание обвиняемый уделил энергообъектам в Харькове, систематически подвергавшимся воздушным вражеским атакам. После передачи им информации об одном из таких объектов оккупанты нанесли удар беспилотниками, что привело к полному его уничтожению.

Данные харьковчанин посылал в виде голосовых, текстовых сообщений, изображений карт местности с указанием координат и графическими пометками, видеозаписей.

31 октября 2023 года правоохранители задержали мужчину по месту жительства в Харькове. Во время обысков у задержанного обнаружены мобильные телефоны и sim-карты разных мобильных операторов с доказательствами переписки с «Шаманом».

Установлено, что от него за подрывную деятельность против Украины харьковчанин успел получить более 150 тысяч гривен.

Обвиняемого будут судить в Коминтерновском районном суде г. Харькова. Ему грозит пожизненное заключение.

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