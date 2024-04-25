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6500 євро з особи за організацію незаконного переправлення чоловіків до Молдови: повідомлено про підозру буковинцю

08:12, 25 квітня 2024
Перетнути кордон чоловікам не вдалося, їх викрили правоохоронці поблизу українсько-молдовського кордону.
6500 євро з особи за організацію незаконного переправлення чоловіків до Молдови: повідомлено про підозру буковинцю
Фото: Чернівецька обласна прокуратура
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28-річному жителю Чернівецького району повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).  Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 1,5 млн грн.

За даними слідства, підозрюваний долучився до протиправної схеми одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків за кордон. Вартість таких послуг сягала  6500 євро з особи.

Встановлено, що буковинець працював зі спільниками (двом з них вже повідомлено про підозру), які підшукували охочих перетнути державний кордон України. Він зустрічався з «клієнтами», одержував обумовлену суму за надані послуги, організовував їх поселення у готелі, де надавав їм необхідний інструктаж та організовував їх трансфер до Чернівецької області. Надалі чоловіків зустрічали інші учасники протиправної схеми, які безпосередньо перевозили військовозобов’язаних до одного з пунктів пропуску на Буковині.

За такою схемою підозрюваний намагався незаконно переправити до Молдови двох чоловіків призовного віку – жителів Чернівецької та Харківської областей.

Перетнути кордон чоловікам не вдалося, їх викрили правоохоронці поблизу українсько-молдовського кордону.

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