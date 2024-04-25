Верховна Рада схвалила законопроект, за яким податківці будуть повідомляти НАБУ про ознаки надання хабарів службовій особі іноземної держави

Податковий кодекс доповнять обставинами, які можуть свідчити про надання платником податків хабаря службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні контролюючий орган керується відповідним переліком НАБУ.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект 10319 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях, внесений Кабінетом Міністрів.

Кабмін зазначає, що законопроект розроблений відповідно до положень Рекомендацій Ради ОЕСР щодо запровадження податкових заходів, що сприятимуть боротьбі з хабарництвом і підкупом іноземних посадових осіб, та є однією з передумов запровадженню міжнародних стандартів і набуття Україною членства в ОЕСР.

Проектом Закону запропоновано врахувати Рекомендації Ради ОЕСР шляхом внесення змін до розділів І «Загальні положення», ІІ «Адміністрування податків, зборів, платежів», ІІІ «Податок на прибуток підприємств» та ІV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу.

Такими змінами, зокрема, передбачено:

доповнення понять ПК обставинами (фактами), які можуть свідчити про надання платником податків неправомірної вигоди службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні контролюючий орган керується відповідним переліком Національного антикорупційного бюро України, який оприлюднюється на його офіційному веб-сайті;

надання контролюючими органами НАБУ повідомлення про виявлені під час перевірок платників податків обставини (факти), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди та інформування про це платника податків;

збільшення строків зберігання документів платника податків у разі отримання ним інформації про обставини (факти), які можуть свідчити про надання ним неправомірної вигоди;

сплату штрафу платником податку в разі зазначення ним у податковій декларації з податку на прибуток підприємств різниці, визначеної за результатами виявлених контролюючими органами під час перевірки обставини (факти), які можуть свідчити про неправомірної вигоди, у розмірі 7,5% від суми такої різниці;

проведення документальної позапланової перевірки платника податків, щодо якого винесено вирок суду за пропозицію, обіцянку чи надання неправомірної вигоди і такі діяння могли мати вплив на суму витрат, які були враховані при визначенні об’єкта оподаткування;

нарахування грошового зобов’язання без дотримання строку давності, якщо щодо платника податків винесено вирок суду за пропозицію, обіцянку чи надання неправомірної вигоди, що могло мати вплив на суму витрат при визначенні об’єкта оподаткування;

що повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення щодо пропозиції, обіцянки чи наданні неправомірної вигоди не може ґрунтуватися на зазначенні платником податку в податковій декларації з податку на прибуток різниці, визначеної за результатами його перевірки контролюючим органом;

накладання штрафу на платника податку в розмірі 50% суми податкового зобов’язання у разі вчинення ним діянь, що зумовили визначення контролюючим органом такого зобов’язання на підставі вироку суду;

збільшення фінансового результату на суму витрат, щодо яких у платника податків є підстави вважати, що наявні обставини (факти), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди;

збільшення фінансового результату на суму витрат, щодо яких платник податків одержав інформацію від контролюючого органу про виявлені ним під час перевірки обставини (факти), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди;

збільшення фінансового результату на суму витрат, щодо яких винесено обвинувальний вирок суду, що вони здійснювалися з метою надання платником податків неправомірної вигоди;

невключення до складу витрат фізичної особи – підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, витрат, щодо яких є підстави вважати, що наявні обставини (факти), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради зазначило про необхідність унормування питання виявлення ознак підкупу іноземних посадових осіб, в порядку, визначеному спеціальним, зокрема, кримінальним, кримінально-процесуальним законодавством; поширення положень проекту на платників податків на прибуток, які відповідно до абз. 8 пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу можуть не застосовувати податкові різниці, та суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності тощо.

Крім того, на думку членів Комітету ВР з питань податкової політики, проект закону потребує доповнення Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» положеннями щодо обов’язку НАБУ визначати перелік обставин (фактів), які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди службовій особі іноземної держави та механізму такого визначення.

Автор: Наталя Мамченко

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