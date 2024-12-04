Рада перенесла повышение налогов для ФЛП, предусмотренные законом о повышении налогов

Как известно, закон об "историческом" повышении налогов вступил в силу 1 декабря. Этот закон №4015-IX (законопроект 11416-д) предусматривает повышение ставки военного сбора до 5%. Закон также устанавливает обязанность уплаты 1% военного сбора для налогоплательщиков, состоящих на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей III группы и юридических лиц III группы.
Также предусмотрено установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты.
В среду, 4 декабря, Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, согласно которым повышенные налоги для физических лиц-предпринимателей будут действовать не с 1 октября, а с 1 января 2025 года.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, именно в этом документе была правка, согласно которой предполагается, что введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) вступит в силу с 1 января 2025 года, а не "задним числом" с октября, как это было предусмотрено налоговым законом №4015-ІХ п (законопроект 11416-д).
Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что ко второму чтению доработали следующие нормы:
Напомним, «Судебно-юридическая газета» анализировала, кто и как будет платить военный сбор и другие налоги.
Также в налоговой службе разъяснили отдельные нормы закона о повышении налогов.
Ранее мы писали, что нотариусы будут подавать налоговой не налоговый расчет, а лишь соответствующую информацию об удостоверенных договорах, поэтому они не получат статус налоговых агентов.
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