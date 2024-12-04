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Рада перенесла підвищення податків для ФОП, передбачені законом про підвищення податків

11:50, 4 грудня 2024
Підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти з 1 січня 2025 року.
Рада перенесла підвищення податків для ФОП, передбачені законом про підвищення податків
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Як відомо, закон про історичне підвищення податків набув чинності 1 грудня. Закон №4015-ІХ п (законопроект 11416-д) передбачає підвищення ставки військового збору до 5%. Закон  також встановлює обов’язок сплати 1% військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців III групи та юридичних осіб III групи.

Також передбачено встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати.

4 грудня Верховна Рада проектом закону 9319 внесла зміни до Податкового кодексу, згідно з якими підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня, а з 1 січня 2025 року.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, саме в цьому документі була правка, за якою передбачається, що запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОП) набуде чинності з 1 січня 2025 року, а не "заднім числом" з жовтня, як це було передбачено податковим законом. 

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев пояснив, що до другого читання доопрацювали такі норми:

  • для резидентів Дія Сіті зі статусом стартапів – скасували норму про незастосування пільгової ставки ПДФО 5 % та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів Дія Сіті, якщо кількість таких людей у резидента Дія Сіті становить менше 9. Водночас передбачили «запобіжник проти зловживань» – якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента Дія Сіті, то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ;
  • звільнення від оподаткування ПнВК благодійної допомоги, наданої резидентами Дія Сіті на користь ЗСУ;
  • скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів;
  • посилення “антикритеріїв” резидентства Дія Сіті на період дії воєнного стану та післявоєнний період;
  • усунення деяких редакційних неточностей профільного Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

«Судово-юридична газета» аналізувала, хто та як платитиме військовий збір та інші податки.

У податковій службі роз’яснили окремі норми закону щодо підвищення податків.

Раніше ми писали, що нотаріуси будуть подавати податковій не податковий розрахунок, а лише відповідну інформацію про посвідчені договори, тому вони не набудуть статусу податкових агентів.

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Верховна Рада України закон податки

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