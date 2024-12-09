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Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю заборонили виїжджати за кордон

12:41, 9 грудня 2024
Президент все ще юридично залишається головнокомандувачем, але його владні повноваження опинилися під питанням.
Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю заборонили виїжджати за кордон
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Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни через спробу запровадити воєнний стан в країні. Про це повідомив представник Мін’юсту Південної Кореї, передає Reuters.

Вказується, що президент все ще юридично залишається головнокомандувачем, але його владні повноваження опинилися під питанням, оскільки серед вищих військових офіцерів зростає незгода з президентом.

Його власна партія заявила, що створить робочу групу, яка займатиметься можливою відставкою Юна.

Голова Управління з розслідування корупції серед високопосадовців О Донг Вон заявив, що наказав заборонити Юну закордонні поїздки.

Представник Мін’юсту повідомив, що наказ про заборону на виїзд був виконаний.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді. У скаргах згадуються не лише Юн Сок Йоль, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Їх усіх звинувачують у держзраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Після цього в країні заборонили будь-яку політичну діяльність, протести, а під контролем влади опинилися усі ЗМІ. Окрім того, будівлю парламенту заблокували, там перебували військові.

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

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Південна Корея

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