Україна отримає 7 млн євро на розвиток Чорнобильської зони відчуження

Країни-вкладники Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували підтримку у близько 7 млн євро.

Фото: Visit Ukraine

Країни-вкладники Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, який адмініструє Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), оголосили про підтримку у розмірі близько 7 млн євро. Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Ці кошти будуть спрямовані на розвиток Чорнобильської зони відчуження, відновлення пошкодженого під час російської окупації обладнання, а також реалізацію проєктів із ядерної та радіаційної безпеки.

Основні внески:

Канада перерахує 5 млн євро, які раніше були заблоковані у російському фонді.

Єврокомісія додасть 1,7 млн євро до вже виділених 5 млн.

Бельгія також оголосила про свою фінансову підтримку.

На засіданні Асамблеї країн-вкладників було ухвалено рішення про створення Групи управління проєктами для ефективнішої реалізації грантових угод та затверджено план демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття».

Світлана Гринчук підкреслила, що ці внески є частиною ширшої міжнародної підтримки. Раніше Україна отримала понад 26 млн євро від 18 країн.

У 2025 році планується підписання нових грантових угод та реалізація спільних проєктів із партнерами. Закон України про ратифікацію рамкової угоди з ЄБРР, який набув чинності 5 червня, дозволяє спрямовувати ці кошти на модернізацію Чорнобильської зони та забезпечення її ядерної безпеки.

«Вдячна всім країнам-партнерам за непохитну позицію щодо України та ваші інвестиції у наше спільне майбутнє», — зазначила міністр.

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