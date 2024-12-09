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Безкоштовні довіреності онлайн замість $200 – послуга в Дії зекономила $600 тисяч морякам

14:11, 9 грудня 2024
Дія допомогла морякам заощадити на оформленні довіреностей.
Безкоштовні довіреності онлайн замість $200 – послуга в Дії зекономила $600 тисяч морякам
Фото: pexels.com
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Українські моряки заощадили $600 000 завдяки новій функції порталу Дія, яка дозволяє оформлювати довірену особу для отримання кваліфікаційних документів онлайн. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

До впровадження цієї послуги оформлення офлайн-довіреності коштувало близько $200, а новий сервіс на порталі Дія є безоплатним. Протягом двох місяців ним скористалися 3 000 моряків.

Раніше процес отримання кваліфікаційних документів був складним і корумпованим. Морякам, які часто перебувають у рейсах за кордоном, доводилося особисто оформлювати документи в Україні. У 2023 році сервіс перевели в цифровий формат, і тепер документи можна отримати онлайн.

Нововведення також спрощує передачу документів через представників. Моряки можуть вказати довірену особу на порталі Дія, і ця особа отримає електронний лист із QR-кодом для перевірки. Це дозволяє безпечно отримати документи в Адміністрації судноплавства або в Моррічсервісі без нотаріальних послуг.

Як скористатися послугою?

  • Після оформлення документів на порталі вкажіть дані довіреної особи.
  • Коли документи будуть готові, представник отримає лист із QR-кодом для їх отримання.

Крім того, переведення процесу дипломування моряків у цифровий формат заощадило державі до $150 млн. Тепер завдяки автоматизації довіреностей користувачі зберігають не лише гроші, а й час.

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Дія

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