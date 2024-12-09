Бесплатные доверенности онлайн вместо $200 – услуга в Дії сэкономила $600 тысяч морякам

Дія помогла морякам сэкономить на оформлении доверенностей.

Фото: pexels.com

Украинские моряки сэкономили $600 000 благодаря новой функции портала Дія, которая позволяет оформлять доверенное лицо для получения квалификационных документов онлайн. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

До внедрения этой услуги оформление офлайн-доверенности стоило около $200, а новый сервис на портале Дія является бесплатным. В течение двух месяцев им воспользовались 3 000 моряков.

Ранее процесс получения квалификационных документов был сложным и коррумпированным. Морякам, которые часто находятся в рейсах за рубежом, приходилось лично оформлять документы в Украине. В 2023 году сервис перевели в цифровой формат, и теперь документы можно получить онлайн.

Нововведение также упрощает передачу документов через представителей. Моряки могут указать доверенное лицо на портале Дія, и это лицо получит электронное письмо с QR-кодом для проверки. Это позволяет безопасно получить документы в Администрации судоходства или в Морричсервисе без нотариальных услуг.

Как воспользоваться услугой?

После оформления документов на портале укажите данные доверенного лица.

Когда документы будут готовы, представитель получит письмо с QR-кодом для их получения.

Кроме того, перевод процесса дипломирования моряков в цифровой формат сэкономил государству до $150 млн. Теперь благодаря автоматизации доверенностей пользователи сохраняют не только деньги, но и время.

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