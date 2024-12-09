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Международный Реестр убытков откроет все категории на выплаты репараций в 2025 году

14:47, 9 декабря 2024
Однако источники наполнения Фонда остаются неопределенными в настоящее время.
Международный Реестр убытков откроет все категории на выплаты репараций в 2025 году
Источник фото: ti-ukraine.org
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Украинцы со следующего года смогут подавать заявления на выплаты репараций в международный Реестр по всем 45 категориям причиненного ущерба и ущерба от российской агрессии. В частности, это вред жизни и здоровью, вынужденное внутреннее перемещение, уничтоженные автомобили.

По словам главы ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павла Фролова, на сегодняшний день Реестр принимает заявления только по категории поврежденного или уничтоженного жилья, в том числе на временно оккупированных территориях. До конца года планируется запустить вторую категорию – относительно потери близких родственников, погибших в результате полномасштабной войны.

Подавать заявление в Реестр имеют право физические, юридические лица и государство Украины.

Реестр ущерба не выплачивает деньги и не анализирует стоимость исков. Определять размер компенсаций будет Компенсационная комиссия, которая должна работать в 2026 году.

На последнем этапе будет создан Компенсационный фонд, после чего можно ожидать первые выплаты, пояснил депутат.

«В настоящее время неопределенными остаются источники наполнения Фонда. Однако это может произойти за счет замороженных российских активов, выплат репараций или грантов западных партнеров», – рассказал Павел Фролов.

Напомним, что  Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заверил, что заявление о репарациях за любые преступления РФ можно будет подать уже в 2025 году.

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