Сотрудники ТЦК могут выполнять задачи по мобилизации и без полицейских, — Игорь Клименко

Глава МВД подчеркнул, что работники ТЦК имеют все полномочия самостоятельно проверять документы граждан.

Фото: МВД

Сотрудники ТЦК и СП могут проводить мероприятия по мобилизации без участия полицейских. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина.

Мы работаем исключительно в рамках своих полномочий, мы охраняем публичный порядок. И несмотря на то, что у ТЦК есть все полномочия самим проверять документы граждан, они просят - это официальные запросы в Нацпол, чтобы мы сопровождали работников ТЦК», - отметил Клименко.

Министр назвал «риторическим» вопрос, должна ли быть полиция с представителями ТЦК, имеет ли дела поважнее.

«Нужно смотреть на каждый регион и возможности каждого подразделения ТЦК в этих регионах выполнять свои функции. Но, я думаю, ТЦК могут это делать и без Нацпола, у них есть на это соответствующие права», - отметил Клименко.

Он подчеркнул, что полиция следит за соблюдением правопорядка и прав граждан.

«И эти единичные случаи, которые все пытаются насладиться, а потом эти же случаи освещают наши враги, вносит вклад в «немобилизацию». И люди начинают достаточно агрессивно реагировать. В некоторых случаях они правы – есть превышение полномочий с той или иной стороны, но это единичные случаи. В последние недели этих случаев нет, работает военная служба правопорядка и военное командование, чтобы минимизировать такие случаи», – рассказал Клименко.

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