Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев

Мерц рассказал, что цель его поездки — узнать текущее состояние обороны и понять потребности Украины.

Лидер немецкой демократической оппозиции кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц утром 9 декабря прибыл в Киев. Ою этом сообщает DW.

Сразу по прибытии на железнодорожный вокзал Мерц рассказал, что цель его поездки — узнать текущее состояние обороны в Украине.

По его словам, он ждет встречи с Президентом Владимиром Зеленским, которая состоится в рамках визита.

«И я просто хочу сегодня узнать, какова ситуация в Украине и что мы можем сделать, чтобы помочь этой пострадавшей стране продолжать оборону против российской агрессии», - отметил лидер христианских демократов.

Он заверил, что парламентская фракция ХДС в Бундестаге «твердо стоит» на стороне Украины.

«Мы хотим, чтобы эта ужасная война закончилась как можно скорее и в Европе возобновился мир», – подчеркнул Мерц.

Как известно, Фридрих Мерц является кандидатом в канцлеры Германии от консервативного блока христианских демократов, который лидирует в опросе перед выборами в Бундестаг, которые пройдут в феврале 2025 года.

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