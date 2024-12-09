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Мужчину Бейонсе Jay-Z обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке P Diddy

10:35, 9 декабря 2024
Американского рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году.
Мужчину Бейонсе Jay-Z обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке P Diddy
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Мужа певицы Бейонсе, рэпера Jay-Z, настоящее имя которого Шон Картер, обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году, якобы вместе с Шоном Комбсом также известного как Puff Daddy и P. Diddy. Об этом сообщает NBC.

Первоначально иск был подан в октябре в Южном округе Нью-Йорка только против Комбза, но 8 декабря к нему был добавлен и Картер.

В иске утверждается, что в 2000 году, когда ей было 13 лет, Комбс и Картер изнасиловали ее на домашней вечеринке после церемонии награждения MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. 

По словам постардавшей, ее угостили алкогольным напитком, после чего она упала в обморок. Когда она очнулась, в комнату вошли Комбз и Картер. После этого, по ее утверждению, Картер снял с нее одежду, прижал ее к полу и изнасиловал, а Комбз и неназванная женщина-знаменитость наблюдали за процессом. Она говорит, что Комбз также изнасиловал ее на виду у Картера и женщины.

В иске говорится, что она смогла предотвратить насильственные действия со стороны Комбза, ударив его в шею, после чего он «остановился».

Позывная сторона требует возмещения ущерба. Иск был подан в соответствии с нью-йоркским Законом о защите жертв гендерно-мотивированного насилия.

Jay-Z опроверг обвинения.

Ранее сообщалось, что бывшая помощница Канье Веста обвинила рэпера в изнасиловании на вечеринке P Diddy.

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