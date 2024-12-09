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Чоловіка Бейонсе Jay-Z звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки на вечірці P Diddy

10:35, 9 грудня 2024
Американського репера Jay-Z звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчинки у 2000 році.
Чоловіка Бейонсе Jay-Z звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки на вечірці P Diddy
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Чоловіка співачки Бейонсе, репера Jay-Z, справжнє імʼя якого Шон Картер, звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчинки у 2000 році, нібито разом з Шоном Комбсом також відомого як Puff Daddy й P. Diddy. Про це повідомляє NBC.

Спочатку позов був поданий у жовтні у Південному окрузі Нью-Йорка лише проти Комбза, але 8 грудня до нього був доданий і Картер.

У позові стверджується, що в 2000 році, коли їй було 13 років, Комбс і Картер зґвалтували її на домашній вечірці після церемонії нагородження MTV Video Music Awards у Нью-Йорку. 

За словами позивачки, її пригостили алкогольним напоєм, після чого вона втратила свідомість. Коли вона прийшла до тями, в кімнату увійшли Комбз і Картер. Після цього, згідно з її твердженням, Картер зняв з неї одяг, притиснув її до підлоги і зґвалтував, а Комбз і неназвана жінка-знаменитість спостерігали за процесом. Вона каже, що Комбз також зґвалтував її на очах у Картера і жінки. 

У позові йдеться про те, що вона змогла запобігти насильницьким діям з боку Комбза, вдаривши його в шию, після чого він «зупинився». 

Позивна сторона вимагає відшкодування збитків. Позов було подано відповідно до нью-йоркського Закону про захист жертв гендерно-мотивованого насильства.

Jay-Z спростував звинувачення.

Раніше повідомлялося, що колишня помічниця Каньє Веста звинуватила репера у зґвалтуванні на вечірці P Diddy.

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