Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва

Мерц розповів, що мета його поїздки — дізнатися про поточний стан оборони та зрозуміти потреби України.

Лідер німецької демократичної опозиції, кандидат у канцлери від Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц вранці 9 грудня прибув до Києва. Про це повідомляє DW.

Одразу після прибуття на залізничний вокзал Мерц розповів, що мета його поїздки — дізнатися про поточний стан оборони в Україні.

За його словами, він чекає на зустріч з Президентом Володимиром Зеленським, яка відбудеться в рамках візиту.

«І я просто хочу сьогодні дізнатись, якою є ситуація в Україні і що ми можемо зробити, щоб допомогти цій постраждалій країні продовжувати оборону проти російської агресії», - зазначив лідер християнських демократів.

Він запевнив, що парламентська фракція ХДС в Бундестазі «твердо стоїть» на боці України.

«Ми хочемо, щоб ця жахлива війна закінчилася якомога швидше і в Європі відновився мир», - наголосив Мерц.

Як відомо, Фрідріх Мерц є кандидатом у канцлери Німеччини від консервативного блоку християнських демократів, який наразі лідирує в опитування перед виборами до Бундестагу, що пройдуть у лютому 2025 року.

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