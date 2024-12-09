Співробітники ТЦК можуть виконувати завдання з мобілізації і без поліцейських, — Ігор Клименко

Очільник МВС наголосив, що працівники ТЦК мають всі повноваження самостійно перевіряти документи громадян.

Фото: МВС

Співробітники ТЦК та СП можуть проводити заходи з мобілізації без участі поліцейських. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна.

«Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І незважаючи на те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять - це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК», - зазначив Клименко.

Міністр назвав «риторичним» питання, чи має бути поліція з представниками ТЦК, чи має справи важливіші.

«Треба дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити і без Нацполу, вони мають на це відповідні права», - зазначив Клименко.

Він підкреслив, що поліція стежить за дотриманням правопорядку та прав громадян.

«І ці поодинокі випадки, які всі намагаються посмакувати, а потім ці ж випадки висвітлюють наші вороги, робить внесок у «немобілізацію». І люди починають досить агресивно реагувати. У деяких випадках вони мають рацію - є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки», - розповів Клименко.

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