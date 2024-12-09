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Украина получит 7 млн евро на развитие Чернобыльской зоны отчуждения

17:11, 9 декабря 2024
Страны-вкладчики Счета международного сотрудничества для Чернобыля анонсировали поддержку в около 7 млн евро.
Украина получит 7 млн евро на развитие Чернобыльской зоны отчуждения
Фото: Visit Ukraine
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Страны-вкладчики Счета международного сотрудничества для Чернобыля, который администрирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), объявили о поддержке в размере около 7 млн евро. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

Эти средства будут направлены на развитие Чернобыльской зоны отчуждения, восстановление поврежденного во время российской оккупации оборудования, а также реализацию проектов по ядерной и радиационной безопасности.

Основные взносы:

  • Канада перечислит 5 млн евро, которые ранее были заблокированы в российском фонде.
  • Еврокомиссия добавит 1,7 млн евро к уже выделенным 5 млн.
  • Бельгия также объявила о своей финансовой поддержке.

На заседании Ассамблеи стран-вкладчиков было принято решение о создании Группы управления проектами для более эффективной реализации грантовых соглашений и утвержден план демонтажа нестабильных конструкций объекта «Укрытие».

Светлана Гринчук подчеркнула, что эти взносы являются частью более широкой международной поддержки. Ранее Украина получила более 26 млн евро от 18 стран.

В 2025 году планируется подписание новых грантовых соглашений и реализация совместных проектов с партнерами. Закон Украины о ратификации рамочного соглашения с ЕБРР, который вступил в силу 5 июня, позволяет направлять эти средства на модернизацию Чернобыльской зоны и обеспечение ее ядерной безопасности.

 «Благодарна всем странам-партнерам за непоколебимую позицию в отношении Украины и ваши инвестиции в наше общее будущее», - отметила министр.

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Минэкономики Чернобыль

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