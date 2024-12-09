Кто из работников в Украине получает самую большую зарплату – Госстат обнародовал рейтинг

Уровень средней зарплаты в Украине в третьем квартале 2024 года вырос на 22,3%.

Размер среднемесячной зарплаты в Украине в третьем квартале 2024 года вырос более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21 946 грн.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Больше всего зарплаты выросли в сфере информации и телекоммуникаций, где средняя зарплата в ІІІ кв. составила 52 589 грн, что на 40,1% превышает показатели соответствующего периода прошлого года. Эта отрасль также сохраняет первенство по абсолютному уровню зарплат.

Одними из самых низких остаются зарплаты в сфере образования. Среднее значение в ІІІ квартале 14 219 грн, рост лишь на 16,7% по отношению к показателям соответствующего периода прошлого года.

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