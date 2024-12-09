Хакери намагалися атакувати оборонні підприємства України, — Держспецзв'язку

Атака розпочиналася з фішингових листів, які маскувалися під офіційні повідомлення.

Хакери спробували атакувати українські оборонні підприємства, а також Сили безпеки та оборони шляхом розсилання фішингових листів. Про це повідомляє Держспецзв'язку.

Вказується, що атака розпочиналася з фішингових листів, які маскувалися під офіційні повідомлення від Українського союзу промисловців і підприємців.

У листах йшлося про запрошення на конференцію, присвячену переходу продукції вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу на технічні стандарти НАТО, що проходила 5 грудня у Києві.

«У листі містилося гіперпосилання «Вкладення містить важливу інформацію для вашої участі». Перехід за цим посиланням та подальше відкриття вкладених файлів могли призвести до інфікування комп’ютера», — зазначили у Держспецзв'язку.

Відомство наголошує, що за атаку відповідальне угруповання UAC-0185.

Воно зосереджувалося на викраденні облікових даних месенджерів Signal, Telegram, WhatsApp та військових систем DELTA, ТЕНЕТА, Кропива. Рідше здійснювали кібератаки для отримання несанкціонованого віддаленого доступу до комп'ютерів співробітників оборонних підприємств та представників сил безпеки й оборони.

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