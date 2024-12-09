Польские производители цемента требуют ограничить импорт из Украины из-за угрозы конкуренции

Импорт цемента из Украины в Польшу вырос на 1500%.

Фото: blitz.if.ua

Польские производители цемента призывают правительство защитить внутренний рынок от избыточного импорта цемента из Украины. Как сообщает Puls Biznesu, с 2019 по 2023 год поставки украинского цемента в Польшу увеличились более чем на 1500%. Если в 2020 году импорт составлял лишь 32 000 тонн, то в 2023 году он достиг 340 000 тонн. В 2024 году ожидается, что поставки превысит 500 000 тонн, а в следующем году может достичь даже 1,5 миллиона тонн.

Председатель Ассоциации производителей цемента Польши, Збигнев Пильх, отметил, что Украина до войны потребляла 12 миллионов тонн цемента в год, но из-за снижения внутреннего спроса этот объем сократился до 4 миллионов тонн, а избыток начал вывозиться, преимущественно, в Польшу.

Основным поставщиком цемента на польский рынок является Ивано-Франковскцемент, крупнейший производитель в Украине, который сейчас расширяет свои производственные мощности до 4 миллионов тонн в год. Польские производители цемента видят в этом угрозу для своей отрасли.

«Неконтролируемое поступление цемента из Украины является недобросовестной конкуренцией, поскольку его производители не несут расходов на климатическую политику Евросоюза, в отличие от нашей. Поэтому мы не можем конкурировать с украинским импортом. В такой ситуации существование, например, цементного завода в Хелме, что в 25 км от границы с Украиной, не будет оправданным. В результате по меньшей мере 1300 человек потеряют работу», - отметил Пильх.

Ассоциация требует ограничения импорта, предлагая установить квоты на уровне среднего объема последних трех лет. Она также считает, что этот вопрос должен быть обсужден во время пересмотра торгового соглашения между Украиной и ЕС в 2025 году.

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