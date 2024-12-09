У Харкові збудують підземний лікувальний корпус «Ковчег»

У державному бюджеті на 2025 рік передбачено перші 89 мільйонів гривень для його реалізації.

Джерело фото: Олег Синєгубов

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У Харківській області ведеться розробка інноваційного проєкту – підземного лікувального корпусу «Ковчег». Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов після робочого візиту Міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

За словами очільника ОДА, будівництво стартує у 2025 році.

«Наразі розробляємо проєкт, в державному бюджеті-2025 передбачено перші 89 мільйонів гривень для його реалізації», - зазначив Олег Синєгубов.

«Судово-юридична газета» писала, що в Україні наступного року запрацюють 200 центрів ментального здоров’я.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові може з’явитися підземне місто площею 236 тисяч км². За проектом там планують розмістити школи, парк, лікарні, торгові центри та коворкінг.

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