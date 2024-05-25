У Харкові планують збудувати підземне місто зі школами та торговими центрами за 225 млн євро

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що проект планується побудувати в центральній частині міста, а вхід до нього буде одразу з підземної станції метро.

Фото: Ігор Терехов/Фейсбук

У Харкові може з’явитися підземне місто площею 236 тисяч км². За проектом там планують розмістити школи, парк, лікарні, торгові центри та коворкінг. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, місто шукає інвесторів для будівництва безпечного простору під землею. Попередньо потрібно 225 млн євро.

"Там буде побудовано школу, медичні заклади, паркінги, коворкінг та торговельні центри. Це дуже важливо, щоб люди відчували себе в безпеці", – повідомив Терехов.

Підземний центр планують побудувати в центральній частині міста. Увійти до нього можна буде зі станції метро, а на поверхні облаштують паркову зону.

Нагадаємо, що у Харкові збудували першу підземну школу.

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